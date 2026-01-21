Australian Open: победы Осаки и Циципаса, Радукяну выбыла
время публикации: 21 января 2026 г., 10:23 | последнее обновление: 21 января 2026 г., 10:28
На Australian Open завершился очередной игровой день. Наоми Осака (16) вышла во второй круг, обыграв хорватку Антонию Ружич – 6:3, 3:6, 6:4.
Стефанос Циципас победил Синтаро Моцитзуки – 4:6, 6:3, 6:2, 6:2.
Первая ракетка мира Янник Синнер также прошел дальше: его соперник Уго Гастон снялся по ходу матча (Синнер вел по сетам).
Во втором круге выбыла Эмма Радукяну – она уступила Анастасии Потаповой 7:6 (3), 6:2. Далее Потапова сыграет далее против Арины Соболенко.
Белинда Бенчич обыграла Кэти Бултер – 6:0, 7:5.
Кори Гауфф победила Ольгу Данилович – 6:2, 6:2.
Элина Свитолина победила Линду Климовичову – 7:5, 6:1.