18 января 2026
Спорт

Карлос Алькарас вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 18 января 2026 г., 15:12 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 15:12
AP Photo/Dita Alangkara

Первая ракетка мира Карлос Алькарас вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

В стартовом матче испанский теннисист победил австралийца Адама Уолтона 6:3, 7:6, 6:2.

Александр Бублик (Казахстан) обыграл американца Дженсона Бруксби 6:4, 6:4, 6:4.

Американец Френсис Тиафо переиграл австралийца Джейсона Кублера 7:6, 6:3, 6:2. Александр Зверев (Германия) одержал волевую победу над канадцем Габриэлем Диалло 6:7, 6:1, 6:4, 6:2.

Спорт
