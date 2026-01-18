Карлос Алькарас вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии
время публикации: 18 января 2026 г., 15:12 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 15:12
Первая ракетка мира Карлос Алькарас вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии.
В стартовом матче испанский теннисист победил австралийца Адама Уолтона 6:3, 7:6, 6:2.
Александр Бублик (Казахстан) обыграл американца Дженсона Бруксби 6:4, 6:4, 6:4.
Американец Френсис Тиафо переиграл австралийца Джейсона Кублера 7:6, 6:3, 6:2. Александр Зверев (Германия) одержал волевую победу над канадцем Габриэлем Диалло 6:7, 6:1, 6:4, 6:2.
