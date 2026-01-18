Арина Соболенко вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии
время публикации: 18 января 2026 г., 12:25 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 12:25
Первая ракетка мира Арина Соболенко вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.
В стартовом матче белорусская теннисистка не оставила шансов 20-летней француженке Тьянцоа Саре Ракотомонга - Ражане 6:4, 6:1.
Полина Кудерметова (Узбекистан) разгромила испанку Гиостан Маристани Зулету де Риалес 6:2, 6:3.
