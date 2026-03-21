Футбол. Голевое изобилие в Бундеслиге

В четырех сегодняшних матчах двадцать седьмого тура чемпионата Германии были забиты 17 голов.

Бавария (Мюнхен) - Унион Берлин 4:0

Третий гол в ворота столичной команды забил Гарри Кейн. В 26 матчах Бундеслиги в эом сезоне он забил 31 гол.

Кельн - Боруссия (Менхенгладбах) 3:3

Гости открыли счет на первой минуте матча.

На 7-й минуте счет был 2:1 (в третий раз в истории Бундеслиги 2:1 на 7-й мнуте).

Хайденхайм - Байер (Леверкузен) 3:3

"Аптекари" вели в счете 2:0 и 3:2.

Два мяча в ворота "Байера" забил Марвин Прелингер.

"Байер" в четвертый раз за последние пять матчей сыграл вничью, но в этот раз он не смог победить безнадежного аутсайдера.

Вольфсбург - Вердер (Бремен) 0:1

"Музыканты" одержали третью победу в последних пяти играх. Отрыв от зоны вылета 4 очка.

"Волки" занимают предпоследнее место.