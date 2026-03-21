21 марта 2026
|
последняя новость: 19:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Футбол. Голевое изобилие в Бундеслиге

время публикации: 21 марта 2026 г., 18:50 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 18:50
AP Photo/Martin Meissner

В четырех сегодняшних матчах двадцать седьмого тура чемпионата Германии были забиты 17 голов.

Бавария (Мюнхен) - Унион Берлин 4:0

Третий гол в ворота столичной команды забил Гарри Кейн. В 26 матчах Бундеслиги в эом сезоне он забил 31 гол.

Кельн - Боруссия (Менхенгладбах) 3:3

Гости открыли счет на первой минуте матча.

На 7-й минуте счет был 2:1 (в третий раз в истории Бундеслиги 2:1 на 7-й мнуте).

Хайденхайм - Байер (Леверкузен) 3:3

"Аптекари" вели в счете 2:0 и 3:2.

Два мяча в ворота "Байера" забил Марвин Прелингер.

"Байер" в четвертый раз за последние пять матчей сыграл вничью, но в этот раз он не смог победить безнадежного аутсайдера.

Вольфсбург - Вердер (Бремен) 0:1

"Музыканты" одержали третью победу в последних пяти играх. Отрыв от зоны вылета 4 очка.

"Волки" занимают предпоследнее место.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 марта 2026

Чемпионат Англии. Дубль Уэлбека. Поражение "Ливерпуля"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 марта 2026

Победы "Наполи" и "Удинезе". Результаты матчей чемпионата Италии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 марта 2026

Футбол. Бундеслига. "Лейпциг" расправился с конкурентом
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 марта 2026

Футбол. Газон стал соавтором победного гола в матче чемпионата Хорватии