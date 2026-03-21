Футбол. Голевое изобилие в Бундеслиге
В четырех сегодняшних матчах двадцать седьмого тура чемпионата Германии были забиты 17 голов.
Бавария (Мюнхен) - Унион Берлин 4:0
Третий гол в ворота столичной команды забил Гарри Кейн. В 26 матчах Бундеслиги в эом сезоне он забил 31 гол.
Кельн - Боруссия (Менхенгладбах) 3:3
Гости открыли счет на первой минуте матча.
На 7-й минуте счет был 2:1 (в третий раз в истории Бундеслиги 2:1 на 7-й мнуте).
Хайденхайм - Байер (Леверкузен) 3:3
"Аптекари" вели в счете 2:0 и 3:2.
Два мяча в ворота "Байера" забил Марвин Прелингер.
"Байер" в четвертый раз за последние пять матчей сыграл вничью, но в этот раз он не смог победить безнадежного аутсайдера.
Вольфсбург - Вердер (Бремен) 0:1
"Музыканты" одержали третью победу в последних пяти играх. Отрыв от зоны вылета 4 очка.
"Волки" занимают предпоследнее место.