Победы "Наполи" и "Удинезе". Результаты матчей чемпионата Италии

время публикации: 21 марта 2026 г., 14:37 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 14:37
Состоялись матчи тридцатого тура чемпионата Италии. "Наполи" в гостях обыграл "Кальяри" 1:0.

Кальяри - Наполи 0:1

Неаполитанцы одержали четвертую победу подряд и поднялись на второе мест. Отставание от "Интера" 6 очков.

Победный гол на второй минуте забил Скотт Мактоминей.В 59 матчах за "Наполи" он забил 19 голов.

Дженоа - Удинезе 0:2

"Удинезе" победил "Дженоа" в Серии А впервые с 2020 года.

