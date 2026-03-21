Победы "Наполи" и "Удинезе". Результаты матчей чемпионата Италии

Состоялись матчи тридцатого тура чемпионата Италии. "Наполи" в гостях обыграл "Кальяри" 1:0.

Кальяри - Наполи 0:1

Неаполитанцы одержали четвертую победу подряд и поднялись на второе мест. Отставание от "Интера" 6 очков.

Победный гол на второй минуте забил Скотт Мактоминей.В 59 матчах за "Наполи" он забил 19 голов.

Дженоа - Удинезе 0:2

"Удинезе" победил "Дженоа" в Серии А впервые с 2020 года.