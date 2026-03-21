Футбол. Бундеслига. "Лейпциг" расправился с конкурентом

В стартовом матче двадцать седьмого тура чемпионата Германии "Лейпциг" разгромил 5:0 "Хоффенхайм".

Обе команды входят в первую пятерку Бундеслиги. "Быки" занимают третье место, "деревенские парни" - пятое.

В первом тайме по два гола забили арендованный у "Брайтона энд Хоув" Брайан Груда и Кристоф Баумгартнер (в 2017-203 годах игрок "Хоффенхайма").

На 78-й минуте разгром довершил бывший защитник "Байера" и "Монако" Беньямин Хенрикс.