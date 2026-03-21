21 марта 2026
последняя новость: 13:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Футбол. Газон стал соавтором победного гола в матче чемпионата Хорватии

время публикации: 21 марта 2026 г., 12:15 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 12:21
Йосип Радошевич
AP Photo/Darko Vojinovic

В матче двадцать седьмого тура чемпионата Хорватии "Истра 1961" победила "Вараждин" 2:1.

Внимание к матчу привлек победный гол.

На 80-й минуте бывший полузащитник "Наполи" и "Брондбю" Йосип Радошевич пробил из-за пределов штрафной. В районе 11-метровой отметки мяч попал в кочку и по высокой дуге перелетел вратаря 2:1.

Видео замечательного гола опубликовано в Reddit.

