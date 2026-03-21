Чемпионат Англии. Дубль Уэлбека. Поражение "Ливерпуля"

В стартовом матче тридцать первого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" в гостях проиграл "Брайтон энд Хоув" 1:2.

"Красные" не смогли победить в третьем матче подряд и по итогам тура могут опуститься на шестое место.

Выезд на Amex Stadium традиционно не самый удобный для "Ливерпуля" - одна победа в последних шести играх тут.

В начале матча гости лишились одного из форвардов. На 7-й минуте из-за травмы был заменен Уго Экитике.

Первый опасный момент привел к голу. На 14-й минуте "чайки" открыли счет. Ввод мяча из-за боковой. После навеса и скидки Дэнни Уэлбек забил 1:0.

Гости могли отыграться через 2 минуты. Гакпо вышел один на один, но замешкался. Защитник в подкате помешал ему забить. На 22-й минуте Макаллистер головой отправил мяч в нижний угол. Вратарь в броске выручил хозяев.

На 30-й минуте "Ливерпуль" отыгрался после грубейшей ошибки капитана хозяев. Данк головой сбросил мяч вратарю, не заметив игрока соперника. Милош Керкез перебросил мяч через вратаря.

На 53-й минуте Кадыоглу опасно пробил. Мамардашвили выручил "красных".

На 56-й минуте позиционно не лучшим образом сыграли защитники "Ливерпуля". Уэлбек забил победный гол 2:1. На 62-й минуте Гомес опасно исполнил штрафной. Мамардашвили мяч парировал.

На 65-й минуте Джонс нанес удар в дальний угол. Вербрюгген мяч парировал.