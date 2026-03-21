Сборная Израиля вышла в третий раунд отборочного турнира чемпионата мира по гандболу
время публикации: 21 марта 2026 г., 16:12 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 16:12
В ответном матче второго отборочного раунда чемпионата мира по гандболу израильтяне проиграли сборной Грузии 28:30.
В первой игре израильтяне победили 32:29. Поэтому вышли в третий раунд.
В третьем отборочном раунде, матчи которого состоятся в мае, сборной Израиля предстоит встреча с одним из лидеров европейского гандбола - сборной Испании.
