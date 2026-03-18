Чемпионат Израиля по гандболу возобновится 27 марта

Руководство Гандбольной ассоциации Израиля провело онлайн-совещание с представителями клубов Премьер-лиги.

Было принято решение о возобновлении чемпионата Израиля 27 марта.

Главная цель - нормальное завершение сезона.

Глава ассоциации Идан Мизрахи заявил, что организация оказывает командам помощь в подготовке к возобновлению сезона, в том числе в возвращении легионеров.

Игроки национальной сборной Израиля и часть легионеров должны прилететь рейсом из Тбилиси 21 марта.

Отметим, что женский чемпионат Израиля по гандболу уже возобновился.