Чемпионат Израиля по гандболу возобновится 27 марта
время публикации: 18 марта 2026 г., 09:29 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 09:29
Руководство Гандбольной ассоциации Израиля провело онлайн-совещание с представителями клубов Премьер-лиги.
Было принято решение о возобновлении чемпионата Израиля 27 марта.
Главная цель - нормальное завершение сезона.
Глава ассоциации Идан Мизрахи заявил, что организация оказывает командам помощь в подготовке к возобновлению сезона, в том числе в возвращении легионеров.
Игроки национальной сборной Израиля и часть легионеров должны прилететь рейсом из Тбилиси 21 марта.
Отметим, что женский чемпионат Израиля по гандболу уже возобновился.
Ссылки по теме
