x
04 марта 2026
|
последняя новость: 17:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 марта 2026
|
04 марта 2026
|
последняя новость: 17:20
04 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Гандбол. Матчи квалификации женского чемпионата Европы перенесены

Война с Ираном
Спорт/важное
Гандбол
время публикации: 04 марта 2026 г., 16:45 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 16:45
Гандбол. Матчи квалификации женского чемпионата Европы перенесены
AP Photo/Peter Dejong

Европейская федерация гандбола перенесла матчи отборочного турнира женског чемпионата Европы Израиль - Греция.

Игры перенесены по просьбе Федерации гандбола Израиля в связи с ситуацией в сфере безопасности.

Ожидается. что два матча Израиль - Греция пройдут в апреле.

Таким образом, израильтянкам придется провести четыре игры в апреле.

9 апреля сборная Израиля встречается с испанками, 12 - с командой Австрии.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 февраля 2026

В связи с войной с Ираном перенесены все соревнования
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 февраля 2026

Чемпионами Европы по гандболу стали датчане
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 января 2026

Гандбол. Умер легендарный тренер сборной СССР
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 ноября 2025

Гандбол. Израильтяне обыграли юниорскую сборную Эстонии