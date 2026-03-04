Гандбол. Матчи квалификации женского чемпионата Европы перенесены

Европейская федерация гандбола перенесла матчи отборочного турнира женског чемпионата Европы Израиль - Греция.

Игры перенесены по просьбе Федерации гандбола Израиля в связи с ситуацией в сфере безопасности.

Ожидается. что два матча Израиль - Греция пройдут в апреле.

Таким образом, израильтянкам придется провести четыре игры в апреле.

9 апреля сборная Израиля встречается с испанками, 12 - с командой Австрии.