Гандбол. Матчи квалификации женского чемпионата Европы перенесены
время публикации: 04 марта 2026 г., 16:45 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 16:45
Европейская федерация гандбола перенесла матчи отборочного турнира женског чемпионата Европы Израиль - Греция.
Игры перенесены по просьбе Федерации гандбола Израиля в связи с ситуацией в сфере безопасности.
Ожидается. что два матча Израиль - Греция пройдут в апреле.
Таким образом, израильтянкам придется провести четыре игры в апреле.
9 апреля сборная Израиля встречается с испанками, 12 - с командой Австрии.
