Определились четвертьфиналисты кадетского чемпионата мира по футболу

В Катаре проходит кадетский чемпионат мира по футболу (спортсмены до 17 лет).

Сегодня в четвертьфиналах сыграют:

Португалия - Швейцария

Марокко - Бразилия

Австрия - Япония

Италия - Буркина-Фасо.

Результаты 1/8 финала:

Португалия - Мексика 5:0

Швейцария - Ирландия 3:1

Марокко - Мали 3:2

Бразилия - Франция 1:1 (по пенальти 4:3)

Австрия -Англия 4:0

КНДР - Япония 1:1 (по пенальти 4:5)

Италия - Узбекистан 3:2

Уганда - Буркина-Фасо 1:1 (по пенальти 3:5).