Определились четвертьфиналисты кадетского чемпионата мира по футболу
время публикации: 21 ноября 2025 г., 14:05 | последнее обновление: 21 ноября 2025 г., 14:05
В Катаре проходит кадетский чемпионат мира по футболу (спортсмены до 17 лет).
Сегодня в четвертьфиналах сыграют:
Португалия - Швейцария
Марокко - Бразилия
Австрия - Япония
Италия - Буркина-Фасо.
Результаты 1/8 финала:
Португалия - Мексика 5:0
Швейцария - Ирландия 3:1
Марокко - Мали 3:2
Бразилия - Франция 1:1 (по пенальти 4:3)
Австрия -Англия 4:0
КНДР - Япония 1:1 (по пенальти 4:5)
Италия - Узбекистан 3:2
Уганда - Буркина-Фасо 1:1 (по пенальти 3:5).
