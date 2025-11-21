x
21 ноября 2025
21 ноября 2025
21 ноября 2025
21 ноября 2025
Спорт

Определились четвертьфиналисты кадетского чемпионата мира по футболу

Футбол
время публикации: 21 ноября 2025 г., 14:05 | последнее обновление: 21 ноября 2025 г., 14:05
AP Photo/Ahn Young-joon

В Катаре проходит кадетский чемпионат мира по футболу (спортсмены до 17 лет).

Сегодня в четвертьфиналах сыграют:

Португалия - Швейцария

Марокко - Бразилия

Австрия - Япония

Италия - Буркина-Фасо.

Результаты 1/8 финала:

Португалия - Мексика 5:0

Швейцария - Ирландия 3:1

Марокко - Мали 3:2

Бразилия - Франция 1:1 (по пенальти 4:3)

Австрия -Англия 4:0

КНДР - Япония 1:1 (по пенальти 4:5)

Италия - Узбекистан 3:2

Уганда - Буркина-Фасо 1:1 (по пенальти 3:5).

