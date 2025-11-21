Кубок Варшавы. Результаты израильских фигуристов
В Польше проходит турнир по фигурному катанию серии "Челленджер" Кубок Варшавы.
В соревнованиях мужчин после короткого танца лидирует Владимир Самойлов (Польша) (85.08 балла).
Израильтянин Тамир Куперман на пятом месте (73.14). Лев Винокур на 17-м месте (56.90).
Украинец Иван Шмуратко на третьем месте (76.44).
В соревнованиях танцевальных пар победили французы Евгения Лопарева и Жоффрей Бриссо (202.06).
На втором месте Ханна Лим и Йе Куан (Южная Корея) (190.26).
На третьем - американцы Кэролайн Грин и Майкл Парсонс (189.27).
Израильтяне Шира Ихилов и Михаил Носовицкий заняли восьмое место (173.38).
