21 ноября 2025
21 ноября 2025
Спорт

Кубок Варшавы. Результаты израильских фигуристов

Фигурное катание
время публикации: 21 ноября 2025 г., 13:43 | последнее обновление: 21 ноября 2025 г., 13:43
Кубок Варшавы. Результаты израильских фигуристов
AP Photo/Martin Meissner

В Польше проходит турнир по фигурному катанию серии "Челленджер" Кубок Варшавы.

В соревнованиях мужчин после короткого танца лидирует Владимир Самойлов (Польша) (85.08 балла).

Израильтянин Тамир Куперман на пятом месте (73.14). Лев Винокур на 17-м месте (56.90).

Украинец Иван Шмуратко на третьем месте (76.44).

В соревнованиях танцевальных пар победили французы Евгения Лопарева и Жоффрей Бриссо (202.06).

На втором месте Ханна Лим и Йе Куан (Южная Корея) (190.26).

На третьем - американцы Кэролайн Грин и Майкл Парсонс (189.27).

Израильтяне Шира Ихилов и Михаил Носовицкий заняли восьмое место (173.38).

Спорт
