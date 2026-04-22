Первая победа Авдии в плей-офф НБА: "Портленд" обыграл "Сан-Антонио"
время публикации: 22 апреля 2026 г., 07:09 | последнее обновление: 22 апреля 2026 г., 07:14
Израильский форвард Дени Авдия сыграл в первом победном матче в плей-офф НБА: "Портленд Трэйл Блэйзерс" обыграл "Сан-Антонио Сперс" со счетом 106:103 и сравнял счет в серии – 1:1.
Авдия набрал 14 очков, сделал 4 подбора и 3 передачи.
Лучшим у "Портленда" стал Скут Хендерсон, записавший на свой счет 31 очко.
По ходу заключительной четверти "Портленд" сумел отыграть отставание, а лидер "Сан-Антонио" Виктор Вембаньяма получил травму и не доиграл матч.