Первая победа Авдии в плей-офф НБА: "Портленд" обыграл "Сан-Антонио"

Израильский форвард Дени Авдия сыграл в первом победном матче в плей-офф НБА: "Портленд Трэйл Блэйзерс" обыграл "Сан-Антонио Сперс" со счетом 106:103 и сравнял счет в серии – 1:1.

Авдия набрал 14 очков, сделал 4 подбора и 3 передачи.

Лучшим у "Портленда" стал Скут Хендерсон, записавший на свой счет 31 очко.

По ходу заключительной четверти "Портленд" сумел отыграть отставание, а лидер "Сан-Антонио" Виктор Вембаньяма получил травму и не доиграл матч.