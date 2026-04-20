17-летний харьковчанин Роман Дегтярев сенсационно выиграл чемпионат Европы по шахматам

17-летний украинский шахматист Роман Дегтярев стал победителем чемпионата Европы, сенсационно опередив сотни более титулованных соперников. Он стал первым в истории победителем этого турнира, не имеющим звания гроссмейстера.

Перед стартом турнира харьковчанин занимал лишь 126-е место в стартовом рейтинге среди более чем 500 участников. На финише он набрал 9 очков из 11, а решающей стала победа над испанским гроссмейстером Давидом Антоном Гихарро в заключительной части соревнований.

Победа на чемпионате Европы принесла Дегтяреву не только первый крупный международный титул, но и путевку на Кубок мира ФИДЕ. Вместе с ним квалификацию на этот турнир, по данным РБК-Украина, получили еще два представителя Украины – Антон Коробов и Василий Иванчук.