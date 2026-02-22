x
22 февраля 2026
22 февраля 2026
22 февраля 2026
Спорт

В медальном зачете олимпиады победили норвежцы

Зимняя Олимпиада 2026
время публикации: 22 февраля 2026 г., 18:12
В медальном зачете олимпиады победили норвежцы
Победителем медального зачета олимпиады стала сборная Норвегии, установившая рекорд.

Норвежцы завоевали 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых медалей. Предыдущий рекорд норвежцы установили в Пекине - 16 золотых медалей.

На втором месте сборная США (12 + 12 + 9), третьем - Нидерландов (10 + 7 + 3).

В первую пятерку входят сборные Италии (10 + 6 + 14) (это самая успешная зимняя олимпиада для итальянцев) и Германии (8 + 10 + 8).

Всего медали завоевали представители 29 сборных.

