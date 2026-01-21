Вандал поджег статую Криштиану Роналду, установленную на его родине

Неизвестный поджег статую футболиста Криштиану Роналду, установленную в городе Фуншале на острове Мадейра (Португалия), пишет Correio da Manha.

Криштиану Роналду. Фотогалерея

Мужчина облил статую, расположенную рядом с музеем португальца, легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Свои действия он снял на видео, которое выложил в соцсетях, отмечает "Интерфакс".

В настоящее время местная полиция занимается поисками вандала.

40-летний Криштиану Роналду – пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы, двукратный победитель Лиги наций УЕФА. Он неоднократно признавался одним из лучших футболистов всех времен. На клубном уровне сейчас защищает цвета саудовского "Аль-Насра".

Криштиану Роналду. Краткая биография

Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру родился в городе Фуншал на острове Мадейра, в семье поварихи и садовника. Учился неплохо, но в 14 лет был исключен из школы за то, что бросил стул в учителя. К тому моменту он уже профессионально играл в футбол. Свой первый контракт Криштиану подписал в 16-летнем возрасте с клубом "Спортинг", в котором к тому моменту играл уже несколько лет.

В 2003 году он стал первым португальским игроком в истории английского клуба "Манчестер Юнайтед". В 2009 году перешел в испанский "Реал Мадрид" (сумма этого трансфера до 2013 года была рекордной за всю историю футбола), в 2018 году – в итальянский "Ювентус". В настоящее время является капитаном саудовского клуба "Ан-Наср". При этом регулярно выступает за национальную сборную Португалии, став чемпионом Европы в 2016 году и победителем Лиги наций УЕФА в 2019-м. Рекордсмен по количеству матчей, сыгранных за национальную сборную.

Неоднократно становился обладателем "Золотого мяча" France Football (2008, 2016, 2017), "Золотого мяча" ФИФА (2013, 2014) и "Золотой бутсы" (2008, 2011, 2014, 2015). Является рекордсменом по количеству проведённых матчей в еврокубках, лучшим бомбардиром европейских турниров за всё время, лучшим ассистентом в истории Лиги чемпионов УЕФА и рекордные семь раз становился лучшим бомбардиром сезона в Лиге чемпионов УЕФА.

Был признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии журнала Forbes в 2016 и 2017 годах, а также самым известным спортсменом мира по версии ESPN в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах. Time включил Роналду в список ста самых влиятельных людей в мире в 2014 году. C 2010 по 2019, заработав, по оценкам журнала Forbes, 800 млн долларов, занял второе место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия. В ноябре 2022 года стал первым в истории человеком, набравшим 500 миллионов подписчиков в Instagram.

У Роналду пятеро детей. Матерью двух младших является испанская модель Джорджина Родригес (их третий ребенок, близнец младшей дочери, умер при рождении).