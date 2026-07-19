Матч за третье место чемпионата мира неожиданно стал одним из самых ярких событий турнира.

Англичане победили французов 6:4. Матч вошел в список самых результативных игр чемпионатов мира.

Самые результативные матчи чемпионатов мира:

Австрия - Швейцария 7:5 (1954),

Бразилия - Польша 6:5 (1938),

Венгрия - ФРГ 8:3 (1954),

Венгрия - Сальвадор 10:1 (1982),

Франция - Парагвай 7:3 (1958),

Англия - Франция 6:4 (2026).