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Самые результативные матчи чемпионатов мира

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время публикации: 19 июля 2026 г., 09:05 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 09:05
Деклан Райс открывает счет
AP Photo /Rebecca Blackwell

Матч за третье место чемпионата мира неожиданно стал одним из самых ярких событий турнира.

Англичане победили французов 6:4. Матч вошел в список самых результативных игр чемпионатов мира.

Самые результативные матчи чемпионатов мира:

Австрия - Швейцария 7:5 (1954),

Бразилия - Польша 6:5 (1938),

Венгрия - ФРГ 8:3 (1954),

Венгрия - Сальвадор 10:1 (1982),

Франция - Парагвай 7:3 (1958),

Англия - Франция 6:4 (2026).

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