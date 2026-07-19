Самые результативные матчи чемпионатов мира
время публикации: 19 июля 2026 г., 09:05 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 09:05
Матч за третье место чемпионата мира неожиданно стал одним из самых ярких событий турнира.
Англичане победили французов 6:4. Матч вошел в список самых результативных игр чемпионатов мира.
Самые результативные матчи чемпионатов мира:
Австрия - Швейцария 7:5 (1954),
Бразилия - Польша 6:5 (1938),
Венгрия - ФРГ 8:3 (1954),
Венгрия - Сальвадор 10:1 (1982),
Франция - Парагвай 7:3 (1958),
Англия - Франция 6:4 (2026).
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