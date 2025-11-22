"Хоффенхайм" не смог обыграть аутсайдера. Кор установил рекорд Бундеслиги

В стартовом матче одиннадцатого тура чемпионата Германии "Манйц" и "Хоффенхайм" сыграли вничью 1:1.

"Хоффенхайм" прервал серию из 4 побед в матче с аутсайдером. "Майнц" занимает предпоследнее место.

"Деревенские парни" занимают шестое место.

На 9-й минуте в борьбе с Аслани Андреас Ханче-Ольсен (Майнц) головой отправил мяч в свои ворота 0:1.

На 76-й минуте после подачи углового Данни да Коста сравнял счет 1:1.

На 88-й минуте был удален полузащитник "Майнца" Доминик Кор. Это его девятая красная карточка в матчах чемпионата Германии - рекорд турнира. У Луиса Густаво и Йенса Новотны по 8 удалений.