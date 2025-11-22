Чемпионат Европы по тхэквондо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль
время публикации: 22 ноября 2025 г., 18:18 | последнее обновление: 22 ноября 2025 г., 18:24
Сегодня в Эгле, Швейцария, начался чемпионат Европы по тхэквондо.
Ребекка Байч (весовая категория до 49 кг) стала четырехкратным бронзовым призером чемпионатов Европы.
В полуфинале она проиграла Андрее Букан (Сербия).
По пути к полуфиналу Ребекка победила израильтянку Александру Дан, которая заняла пятое место.
Авишаг Семберг (до 57 кг) в 1/8 финала проиграла спортсменке из Литвы.
Выступающая в этой же весовой категории Ариэль Вигдор заняла пятое место.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 ноября 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 ноября 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 ноября 2025