Спорт

Чемпионат Европы по тхэквондо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль

Тхэквондо
время публикации: 22 ноября 2025 г., 18:18 | последнее обновление: 22 ноября 2025 г., 18:24
Чемпионат Европы по тхэквондо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль
AP Photo/Eugene Hoshiko

Сегодня в Эгле, Швейцария, начался чемпионат Европы по тхэквондо.

Ребекка Байч (весовая категория до 49 кг) стала четырехкратным бронзовым призером чемпионатов Европы.

В полуфинале она проиграла Андрее Букан (Сербия).

По пути к полуфиналу Ребекка победила израильтянку Александру Дан, которая заняла пятое место.

Авишаг Семберг (до 57 кг) в 1/8 финала проиграла спортсменке из Литвы.

Выступающая в этой же весовой категории Ариэль Вигдор заняла пятое место.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
