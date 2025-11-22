Чемпионат Европы по тхэквондо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль

Сегодня в Эгле, Швейцария, начался чемпионат Европы по тхэквондо.

Ребекка Байч (весовая категория до 49 кг) стала четырехкратным бронзовым призером чемпионатов Европы.

В полуфинале она проиграла Андрее Букан (Сербия).

По пути к полуфиналу Ребекка победила израильтянку Александру Дан, которая заняла пятое место.

Авишаг Семберг (до 57 кг) в 1/8 финала проиграла спортсменке из Литвы.

Выступающая в этой же весовой категории Ариэль Вигдор заняла пятое место.