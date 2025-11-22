x
Спорт

"Маккаби" (Хайфа) оштрафован за антипольский баннер

Футбол
УЕФА
время публикации: 22 ноября 2025 г., 09:51 | последнее обновление: 22 ноября 2025 г., 09:57
"Маккаби" (Хайфа) оштрафован за антипольский баннер
AP Photo/Denes Erdos, File

УЕФА оштрафовал хайфский "Маккаби" на 30 тысяч евро, сообщает ONE.

Польские СМИ возмущены "Наказание просто смехотворно".

Во время матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций "Маккаби" - "Ракув" фанаты "зеленых" вывесили баннер "Убийцы с 1939 года".

Акция была ответной. Во время матча в Польше были многочисленные провокации и акции в поддержку "палестинцев".

