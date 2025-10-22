x
22 октября 2025
22 октября 2025
Спорт

Гигантские "дабл-даблы" Дончича и Шенгюна не спасли от поражения. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 22 октября 2025 г., 09:20 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 09:20
Гигантские "дабл-даблы" Дончича и Шенгюна не спасли от поражения. Результаты матчей НБА
AP Photo/Ethan Swope

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Оклахома-Сити Тендер" в овертайме победил "Хьюстон Рокетс" 125:124.

Оклахома-Сити Тендер - Хьюстон Рокетс 125:124 (овертайм)

Счет основного времени 104:104.

Центровой "Хьюстона" Альперен Шенгюн сделал "дабл-дабл" (39 + 11 подборов + 7 передач).

За 2.3 секунды до конца второго овертайма Шей Гилджес Александр забросил два штрафных, выведя хозяев вперед. В этом матче он набрал 35 очков, сделал 5 подборов и 5 передач.

Кевин Дюрант дебютировал за "Хьюстон". В 2008-16 годах он был звездой "Оклахома-Сити".

Лос-Анджелес Лейкерс - Голден Стэйт Уорриорз 109:119

Лидер хозяев Лука Дончич набрал 43 очка, сделал 12 подборов и 9 передач.

Леброн Джеймс впервые за 23 года пропустил первый матч сезона.

Стефен Карри начал 17-й сезон в НБА (23 + 4 передачи).

Спорт
