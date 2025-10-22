Еврокубок. "Апоэль" победил поляков

В матче четвертого тура первого этапа Еврокубка столичный "Апоэль" разгромил "Шленск" (Вроцлав) 86:69.

"Красные" одержали две победы и занимают четвертое место в группе А.

Лидируют "Бахчешехир Коледжи", "Цедевита Олимпия" и "Манреса", одержавшие по 3 победы.

После 10 минут 18:15, 20 - 49:28, 30 - 68:47.

Лучший игрок матча - защитник "Апоэля" Джаред Харпер (20 + 4 передачи).