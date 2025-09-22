"Апоэль" (Иерусалим) завоевал суперкубок Израиля по баскетболу

Вечером в воскресенье, 21 сентября, в зале "Яд Элиягу" состоялся первый Суперкубок Израиля по баскетболу: "Апоэль" (Иерусалим) обыграл "Маккаби" (Тель-Авив) со счетом 84:79.

Этот матч открыл сезон 2025-2026. В зале присутствовали более 9300 зрителей.

Прошлый сезон завершился без чемпиона – финальная серия прервалась при счете 1:1 из-за событий безопасности, решающий матч так и не состоялся. Суперкубок разыгрывался в одном матче – между финалистами прошлого сезона.

Перед большим перерывом "Маккаби" вел со счетом 42:35, но "красные" переломили игру в третьей четверти. За 36 секунд до сирены хозяева сократили до 81:79. Однако две точные серии штрафных закрепили победу гостей – 84:79.

Лучшие игроки:

"Апоэль" (Иерусалим): Кэйдин Кэррингтон – 21 очко, Джаред Харпер – 20, также выделился Энтони Лэмб (12 + 5 подборов и 5 результативных передач).

"Маккаби" (Тель-Авив): Роман Соркин – 22 очка, по 12 набрали Джон ДиБартоломео и Джимми Кларк.