Спорт

Суперкубок Израиля по баскетболу: игра тель-авивского "Маккаби" и иерусалимского "Апоэля"

время публикации: 21 сентября 2025 г., 14:39 | последнее обновление: 21 сентября 2025 г., 14:46
Oren Ben Hakoon/Flash90

Вечером в воскресенье, 21 сентября, в зале "Яд Элиягу" состоится первый Суперкубок Израиля по баскетболу: сыграют "Маккаби" (Тель-Авив) и "Апоэль" (Иерусалим).

Этот матч откроет сезон 2025-2026.

Прошлый сезон завершился без чемпиона – финальная серия прервалась при счете 1:1 из-за событий безопасности, решающий матч так и не состоялся.

Суперкубок разыгрывается в одном матче – между финалистами прошлого сезона.

