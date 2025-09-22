x
22 сентября 2025
|
последняя новость: 11:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 сентября 2025
|
22 сентября 2025
|
последняя новость: 11:28
22 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Евролига. Возможно, на матч "Валенсии" и тель-авивского "Апоэля" билеты продавать не будут

Баскетбол
время публикации: 22 сентября 2025 г., 10:54 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 10:55
Евролига. Возможно, на матч "Валенсии" и тель-авивского "Апоэля" билеты продавать не будут
Flash90

15 октября в зале Roig Arena в Валенсии (Испания) в рамках Евролиги должен состояться матч между Valencia Basket и "Апоэль" (Тель-Авив).

Руководство испанского клуба рассматривает вариант "матча без продажи билетов" – по соображениям безопасности, пишет Diario AS со ссылкой на генерального директора клуба Энрика Карбонеля.

Руководство Valencia Basket подчеркивает, что приоритетом является безопасность зрителей и команд. При этом отмечается, что клуб "не решает" вопрос участия израильских или российских клубов – это компетенция лиг и властей.

Весной этого года "Валенсия" уже вводила ограничения на билеты – во время решающего полуфинала Еврокубка против "Апоэль" (Тель-Авив). Билеты тогда могли получить только обладатели абонементов.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 июля 2025

"Апоэль" (Тель-Авив) подписал бывшего разыгрывающего "Маккаби" и "Валенсии"