Евролига. Возможно, на матч "Валенсии" и тель-авивского "Апоэля" билеты продавать не будут

15 октября в зале Roig Arena в Валенсии (Испания) в рамках Евролиги должен состояться матч между Valencia Basket и "Апоэль" (Тель-Авив).

Руководство испанского клуба рассматривает вариант "матча без продажи билетов" – по соображениям безопасности, пишет Diario AS со ссылкой на генерального директора клуба Энрика Карбонеля.

Руководство Valencia Basket подчеркивает, что приоритетом является безопасность зрителей и команд. При этом отмечается, что клуб "не решает" вопрос участия израильских или российских клубов – это компетенция лиг и властей.

Весной этого года "Валенсия" уже вводила ограничения на билеты – во время решающего полуфинала Еврокубка против "Апоэль" (Тель-Авив). Билеты тогда могли получить только обладатели абонементов.