НБА. Победы "Оклахома-Сити" и "Детройта"
время публикации: 23 апреля 2026 г., 09:15 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 09:30
Состоялись матчи первого раунда плэй-офф НБА.
Детройт Пистонс – Орландо Мэджик 98:83 (счет в серии 1:1)
Третью четверть "Детройт" выиграл 38:16. Лидер хозяев Кейд Каннингем набрал 27 очков, сделал 6 подборов и 11 передач.
Оклахома-Сити Тендер – Финикс Санз 120:107 (2:0)
Лидер хозяев Шай Гилджес-Александр набрал 37 очков и сделал 9 передач.
