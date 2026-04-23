Юниорский чемпионат мира по хоккею. Словаки победили канадцев, чехи - американцев

В Словакии проходит юниорский чемпионат мира по хоккею (игроки до 18 лет). Состоялись матчи первого тура.

Норвегия - Финляндия 1:6

Словакия - Канада 2:1

Германия - Швеция 2:7

Чехия - США 3:2 (овертайм)