Юниорский чемпионат мира по хоккею. Словаки победили канадцев, чехи - американцев
время публикации: 23 апреля 2026 г., 14:50 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 14:50
В Словакии проходит юниорский чемпионат мира по хоккею (игроки до 18 лет). Состоялись матчи первого тура.
Словаки победили сборную Канады 2:1.
Норвегия - Финляндия 1:6
Словакия - Канада 2:1
Германия - Швеция 2:7
Чехия - США 3:2 (овертайм)
