Рекорд еврейского защитника "Миннесоты". Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи первого раунда Кубка Стэнли. "Филадельфия" победила "Питтсбург" 5:2.

Филадельфия Флайерз - Питтсбург Пингвинз 5:2 (счет в серии 3:0)

На 25-й минуте при счете 1:0 в пользу "Питтсбурга" были удалены по пять игроков обеих команд.

Это стало переломным моментом матча. На 26-й минуте "летчики" забили два гола за 16 секунд. После второго периода счет был 3:1.

Впервые с 2020 года "Филадельфия" может выйти во второй раунд Кубка Стэнли.

Сидни Кросби набрал 202 очка в матчах плэй-офф. Пятое место в истории НХЛ.

Миннесота Уайлд - Даллас Старз 3:4 (овертайм) (1:2)

В первом периоде "Даллас" вел в счете 2:0.

Победный гол на 33-й минуте овертайма забросил Уайт Джонсон.

Еврейский защитник "Миннесоты" Куин Хьюз установил клубный рекорд, отыграв 43 минуты 47 секунд в одном матче. В этом матче он сделал результативную передачу.

Эдмонтон Ойлерз - Анахайм Дакс 4:6 (1:1)

На 56-й минуте счет был 4:4.

Победный гол забил Каттер Готье. Он стал самым молодым игроком в истории "Дакс", набравшим 3 очка (2 +1) в матче плэй-офф (22 года 93 дня).