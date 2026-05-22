Хосеп Гвардиола объявил об уходе из "Манчестера"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объявил, что покинет клуб по окончании сезона 2025/26, завершив десятилетнюю работу в команде.

Испанский тренер возглавил "Манчестер" в 2016 году и привел клуб к самому успешному периоду в его истории: при нем команда выиграла шесть чемпионатов Англии, три Кубка Англии, пять Кубков лиги и впервые в истории клуба стала победителем Лиги чемпионов.

Британские СМИ сообщают, что главным кандидатом на пост главного тренера "Манчестера" считается Энцо Мареска, ранее работавший помощником Гвардиолы.