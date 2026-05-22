x
22 мая 2026
|
последняя новость: 14:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
22 мая 2026
|
22 мая 2026
|
последняя новость: 14:07
22 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Хосеп Гвардиола объявил об уходе из "Манчестера"

Футбол
время публикации: 22 мая 2026 г., 13:37 | последнее обновление: 22 мая 2026 г., 13:43
Хосеп Гвардиола объявил об уходе из "Манчестера"
AP Photo/Ian Walton

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объявил, что покинет клуб по окончании сезона 2025/26, завершив десятилетнюю работу в команде.

Испанский тренер возглавил "Манчестер" в 2016 году и привел клуб к самому успешному периоду в его истории: при нем команда выиграла шесть чемпионатов Англии, три Кубка Англии, пять Кубков лиги и впервые в истории клуба стала победителем Лиги чемпионов.

Британские СМИ сообщают, что главным кандидатом на пост главного тренера "Манчестера" считается Энцо Мареска, ранее работавший помощником Гвардиолы.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 мая 2026

"Манчестер Сити" победил "Челси" в финале Кубка Англии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 ноября 2024

Хосеп Гвардиола подписал новый контракт с "Манчестер Сити"