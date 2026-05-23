Сенсация чемпионата мира по хоккею. Сборная Латвии победила американцев
время публикации: 23 мая 2026 г., 15:56 | последнее обновление: 23 мая 2026 г., 16:06
Сборная Латвии сенсационно победила американцев 4:2 в матче чемпионата мира по хоккею.
Дания - Словения 4:0
Две шайбы забросил Патрик Расселл (Кельнер, Германия).
Отразил 13 бросков и совершил шутаут Мадс Сегор (Оттава Сенаторз).
Латвия - США 4:2
По броскам 47:22 в пользу американцев.
45 сэйвов совершил Кристерс Гудлевскис (Бременхавен, Германия).
На 9-й минуте Харальдс Эгле (Карловы Вары) открыл счет 1:0.
На 35-й минуте Мэтью Ткачук (Флорида Пантерз) сравнял счет 1:1.
На 47-й минуте отличился Денис Смирнов (Клотен, Швейцария). На 59-й минуте Сандис Вилманис (Шарлотт Чекерс) увеличил преимущество сборной Латвии 3:1.
Через 11 секунд гол забил Мэтью Оливье (Коламбус Блю Джекетс).
За 42 секунды до конца матча Вилманис поразил пустые ворота.
