23 мая 2026
последняя новость: 16:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Сенсация чемпионата мира по хоккею. Сборная Латвии победила американцев

Хоккей
Сенсации
время публикации: 23 мая 2026 г., 15:56 | последнее обновление: 23 мая 2026 г., 16:06
Сенсация чемпионата мира по хоккею. Сборная Латвии победила американцев
AP Photo/Petr David Josek

Сборная Латвии сенсационно победила американцев 4:2 в матче чемпионата мира по хоккею.

Дания - Словения 4:0

Две шайбы забросил Патрик Расселл (Кельнер, Германия).

Отразил 13 бросков и совершил шутаут Мадс Сегор (Оттава Сенаторз).

Латвия - США 4:2

По броскам 47:22 в пользу американцев.

45 сэйвов совершил Кристерс Гудлевскис (Бременхавен, Германия).

На 9-й минуте Харальдс Эгле (Карловы Вары) открыл счет 1:0.

На 35-й минуте Мэтью Ткачук (Флорида Пантерз) сравнял счет 1:1.

На 47-й минуте отличился Денис Смирнов (Клотен, Швейцария). На 59-й минуте Сандис Вилманис (Шарлотт Чекерс) увеличил преимущество сборной Латвии 3:1.

Через 11 секунд гол забил Мэтью Оливье (Коламбус Блю Джекетс).

За 42 секунды до конца матча Вилманис поразил пустые ворота.

