Футбол. Яир Мордехай перешел в "Маккаби" (Хайфа)

Официальный сайт хайфского "Маккаби" сообщает о подписании контракта с Яиром Мордехаем.

С форвардом подписан трехлетний контракт с опцией продления еще на гол.

22-летний футболист - воспитанник "Ирони" (Кирьят-Шмона). За основную команду этого клуба он выступал с 2023 года.

Лиор Рефаэлов сказал о новичке "зеленых": "Мы следили за Яиром на протяжении всего прошлого сезона . Это молодой игрок с огромным потенциалом, который, как мы считаем, может стать одним из ведущих израильских футболистов в ближайшие годы", сообщает ONE..