x
21 мая 2026
|
последняя новость: 15:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
21 мая 2026
|
21 мая 2026
|
последняя новость: 15:17
21 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Футбол. Яир Мордехай перешел в "Маккаби" (Хайфа)

Футбол
время публикации: 21 мая 2026 г., 14:32 | последнее обновление: 21 мая 2026 г., 14:32
Футбол. Яир Мордехай перешел в "Маккаби" (Хайфа)
AP Photo/Bruna Prado

Официальный сайт хайфского "Маккаби" сообщает о подписании контракта с Яиром Мордехаем.

С форвардом подписан трехлетний контракт с опцией продления еще на гол.

22-летний футболист - воспитанник "Ирони" (Кирьят-Шмона). За основную команду этого клуба он выступал с 2023 года.

Лиор Рефаэлов сказал о новичке "зеленых": "Мы следили за Яиром на протяжении всего прошлого сезона . Это молодой игрок с огромным потенциалом, который, как мы считаем, может стать одним из ведущих израильских футболистов в ближайшие годы", сообщает ONE..

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 мая 2026

Футбол. Неймар получил травму
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 мая 2026

Чемпионат Израиля по футболу. "Маккаби" (Петах-Тиква) вернулся в Лигу Аль
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 мая 2026

Победителем Лиги Европы стала "Астон Вилла"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 мая 2026

Футбол. Бывший капитан сборной Израиля Бибрас Натхо объявил о завершении карьеры