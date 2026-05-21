Футбол. Яир Мордехай перешел в "Маккаби" (Хайфа)
время публикации: 21 мая 2026 г., 14:32 | последнее обновление: 21 мая 2026 г., 14:32
Официальный сайт хайфского "Маккаби" сообщает о подписании контракта с Яиром Мордехаем.
С форвардом подписан трехлетний контракт с опцией продления еще на гол.
22-летний футболист - воспитанник "Ирони" (Кирьят-Шмона). За основную команду этого клуба он выступал с 2023 года.
Лиор Рефаэлов сказал о новичке "зеленых": "Мы следили за Яиром на протяжении всего прошлого сезона . Это молодой игрок с огромным потенциалом, который, как мы считаем, может стать одним из ведущих израильских футболистов в ближайшие годы", сообщает ONE..
