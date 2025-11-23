Достижения Бернса и Карлссона. Обзор матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Колорадо" в гостях разгромил "Нешвилл" 3:0.
Нешвилл Прэдэйторз - Колорадо Эвеланш 0:3
"Колорадо" одержал восьмую победу подряд.
Маккензи Блэквуд отразил 35 бросков и совершил первый шутаут в сезоне.
Брент Бернс открыл счет на 15-й секунде матча и стал вторым защитником в истории НХЛ, забившим более одного гола в сезоне в возрасте старше 40 лет (40 лет 2 месяца 14 дней). Это его 44-й победный гол - третье место в истории НХЛ среди защитников.
Юта Маммот - Нью-Йорк Рейнджерс 3:2
"Рейнджерс" проиграл четвертый матч подряд.
На 32-й минуте гости вели в счете 2:1.
Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс сделал результативную передачу. В двух последних матчах он сделал 3 результативных передачи.
Анахайм Дакс - Вегас Голден Найтсм 4:3 (овертайм)
На 5-й минуте "Вегас" вел в счете 2:0.
Победную шайбу на 64-й минуте забросил Каттер Готье.
Бреден Боуман стал вторым игроком "Вегаса", который в возрасте 22 лет или моложе забивал в трех играх подряд.
Лео Карлссон стал первым игроком "Дакс" и четвертым шведом, сделавшим 60 результативных передач в НХЛ в возрасте не старше 20 лет.
Калгари Флэймз - Даллас Старз 3:2 (буллиты)
На 47-й минут е хозяева вели в счете 2:0.