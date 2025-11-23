x
Спорт
Спорт

Достижения Бернса и Карлссона. Обзор матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 23 ноября 2025 г., 16:23 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 16:29
Достижения Бернса и Карлссона. Обзор матчей НХЛ
AP Photo/John Amis

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Колорадо" в гостях разгромил "Нешвилл" 3:0.

Нешвилл Прэдэйторз - Колорадо Эвеланш 0:3

"Колорадо" одержал восьмую победу подряд.

Маккензи Блэквуд отразил 35 бросков и совершил первый шутаут в сезоне.

Брент Бернс открыл счет на 15-й секунде матча и стал вторым защитником в истории НХЛ, забившим более одного гола в сезоне в возрасте старше 40 лет (40 лет 2 месяца 14 дней). Это его 44-й победный гол - третье место в истории НХЛ среди защитников.

Юта Маммот - Нью-Йорк Рейнджерс 3:2

"Рейнджерс" проиграл четвертый матч подряд.

На 32-й минуте гости вели в счете 2:1.

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс сделал результативную передачу. В двух последних матчах он сделал 3 результативных передачи.

Анахайм Дакс - Вегас Голден Найтсм 4:3 (овертайм)

На 5-й минуте "Вегас" вел в счете 2:0.

Победную шайбу на 64-й минуте забросил Каттер Готье.

Бреден Боуман стал вторым игроком "Вегаса", который в возрасте 22 лет или моложе забивал в трех играх подряд.

Лео Карлссон стал первым игроком "Дакс" и четвертым шведом, сделавшим 60 результативных передач в НХЛ в возрасте не старше 20 лет.

Калгари Флэймз - Даллас Старз 3:2 (буллиты)

На 47-й минут е хозяева вели в счете 2:0.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
