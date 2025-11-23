13-я минуте несчастливая для "Дэвилз" Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Эдмонтон" в гостях разгромил "Флориду" 6:3.

Флорида Пантерз - Эдмонтон Ойлерз 3:6

Две шайбы забросил Джек Рослович (Эдмонтон). Это 50-я игра, в которой он набрал более 1 очка.

По 3 очка набрали хоккеисты "Эдмонтона" Маттиас Экхольм (1 + 2) и Эван Бушар (0 + 3).

Еврейский нападающий "Эдсонтона" Зак Хайман отыграл 19 минут. Показатель +1.

Еврейский нападающий "Флориды" Люк Кунин отыграл 8 минут 25 секунд. Показатель - 1.

Монреаль Канадиенз - Торонто Мейпл Лис 5:2

"Монреаль" прервал серию из пяти поражений.

По 2 шайбы забили игроки "Монреаля" Джош Андерсон и Ноа Добсон.

Филадельфия Флайерз - Нью-Джерси Дэвилз 6:3

В первом периоде 83 секунды "Нью-Джерси" вел в счете 1:0.

После первого периода счет 4:1. На 13-й минуте Тайсон Ферстер забил два гола за 17 секунд. Всего на 13-й минуте хозяева забили три гола за 26 секунд.

Три результативные передачи сделал Йеспер Братт (Нью-Джерси).

По 3 очка набрали Ноа кейтс (Филадельфия) (1 + 2) и Нико Хишир (Нью-Джерси) (2 + 1).

Еврейский защитник "Нью-Джерси" Люк Хьюз сделал результативную передачу.