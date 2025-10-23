Достижение Эджкомба-младшего. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Филадельфия" в гостях одолела "Бостон" 117:116.

Нью-Йорк Никс - Кливленд Кавальерз 119:111

"Никс" провел первый матч под руководством Майка Брауна.

В первой половине матча хозяева вели в счете с 17-очковым отрывом. Первую половину "Никс" выиграл 65:50. После трех четвертей ничья 87:87.

Решающим стал рывок 14:0 в последней четверти.

Орландо Мэджик - Майами Хит 125:121

Лидеры хозяев Паоло Банкеро и Франц Вагнер набрали по 24 очка.

В четвертой четверти гости вели в счете 111:110.

За 58.7 секунд до финальной сирены Джален Саггс вывел хозяев вперед. Он проводил первый матч с 25 января.

За 6 секунд до конца матча Уэнделл Картер реализовал два штрафных.

Атланта Хоукс - Торонто Рэпторз 118:138

Решающим стал отрезок 14:0 в конце третьей четверти, после которой преимущество гостей составило 23 очка.

Бостон Селтикс - Филадельфия Сиксерз 116:117

Лидеры "Филадельфии" набрали 74 очка на двоих: Тайрез Макси (40 + 6 передач) и Вальдес Эджкомб-младший (34 + 7 подборов).

Эджкомб-младший проводил дебютный матч По данным официального сайта НБА, это самый впечатляющий дебют в лиге с 24 октября 1959, когда Уилл Чемберлен набрал в дебютном матче 43 очка.

За 22 секунды до финальной сирены "Филадельфия" вела с отрывом в 4 очка. Хозяевам удалось сократить отрыв до минимума.