x
23 октября 2025
|
последняя новость: 09:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 октября 2025
|
23 октября 2025
|
последняя новость: 09:12
23 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Израильтянин Бен Сараф провел дебютный матч в НБА. "Бруклин" проиграл

Баскетбол
НБА
время публикации: 23 октября 2025 г., 08:40 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 08:40
Израильтянин Бен Сараф провел дебютный матч в НБА. "Бруклин" проиграл
AP Photo/Vernon Yuen

В стартовом матче сезона "Бруклин Нетс" был разгромлен "Шарлотт Хорнетс" 117:136.

За "Бруклин" дебютировал 19-летний израильский защитник Бен Сараф. Он провел на площадке 20 минут (8 + 7 подборов + 4 передачи).

Самый результативный игрок матча - форвард "шершней" Брендон Миллер (25 + 7 передач), проводивший первый матч с 15 января.

Ламело Болл набрал 20 очков и сделал 8 передач.

"Шарлотт" установил клубный рекорд - 9 игроков набрали более 10 очков.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 октября 2025

Лига чемпионов ФИБА. "Апоэль" победил во Франции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 октября 2025

Евролига. "Маккаби" победил "Реал"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 октября 2025

Гигантские "дабл-даблы" Дончича и Шенгюна не спасли от поражения. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 октября 2025

Еврокубок. "Апоэль" победил поляков