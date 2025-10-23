Израильтянин Бен Сараф провел дебютный матч в НБА. "Бруклин" проиграл
время публикации: 23 октября 2025 г., 08:40 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 08:40
В стартовом матче сезона "Бруклин Нетс" был разгромлен "Шарлотт Хорнетс" 117:136.
За "Бруклин" дебютировал 19-летний израильский защитник Бен Сараф. Он провел на площадке 20 минут (8 + 7 подборов + 4 передачи).
Самый результативный игрок матча - форвард "шершней" Брендон Миллер (25 + 7 передач), проводивший первый матч с 15 января.
Ламело Болл набрал 20 очков и сделал 8 передач.
"Шарлотт" установил клубный рекорд - 9 игроков набрали более 10 очков.
