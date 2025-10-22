Евролига. "Маккаби" победил "Реал"
время публикации: 22 октября 2025 г., 23:14 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 23:14
В стартовом матче шестого тура Евролиги тель-авивский "Маккаби" обыграл мадридский "Реал" 92:91.
"Маккаби" одержал вторую победу в шести матчах.
"Реал" выиграл первую четверть 27:17.
"Маккаби" вернулся в игру во второй четверти и выиграл первую половину матча 57:48.
После 30 минут 76:74.
На последней минуте "Реал" вышел вперед 91:89.
Решающим стал дальний бросок за несколько секунд до финальной сирены.
Лучший игрок матча - защитник "Маккаби" Лонни Уокер (27 + 4 передачи).
