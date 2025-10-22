Евролига. "Маккаби" победил "Реал"

В стартовом матче шестого тура Евролиги тель-авивский "Маккаби" обыграл мадридский "Реал" 92:91.

"Маккаби" одержал вторую победу в шести матчах.

"Реал" выиграл первую четверть 27:17.

"Маккаби" вернулся в игру во второй четверти и выиграл первую половину матча 57:48.

После 30 минут 76:74.

На последней минуте "Реал" вышел вперед 91:89.

Решающим стал дальний бросок за несколько секунд до финальной сирены.

Лучший игрок матча - защитник "Маккаби" Лонни Уокер (27 + 4 передачи).