Чемпионат мира по спринту на каноэ. Израильтянка заняла восьмое место
время публикации: 24 августа 2025 г., 14:08 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 14:08
В Милане продолжается чемпионат мира по спринту на байдарках и каноэ.
В медальном зачете лидируют венгры, завоевавшие 6 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медали.
На втором месте украинцы (4 золотые медали).
В чемпионате принимают участие израильские паралимпийцы.
Талия Эйлат заняла восьмое место в категории KL2.
В этой категории чемпионкой стала британка Шарлотт Хеншоу. Украинка Наталя Лагутенко заняла седьмое место.
В категории VL3 Роман Теренник занял восьмое место в финале В (16-е в общем зачете).
Чемпионом в этой категории стал китаец Пу И.
