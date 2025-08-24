x
24 августа 2025
Спорт

Чемпионат мира по спринту на каноэ. Израильтянка заняла восьмое место

Гребля
время публикации: 24 августа 2025 г., 14:08 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 14:08
Чемпионат мира по спринту на каноэ. Израильтянка заняла восьмое место
AP Photo/Ebrahim Noroozi

В Милане продолжается чемпионат мира по спринту на байдарках и каноэ.

В медальном зачете лидируют венгры, завоевавшие 6 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медали.

На втором месте украинцы (4 золотые медали).

В чемпионате принимают участие израильские паралимпийцы.

Талия Эйлат заняла восьмое место в категории KL2.

В этой категории чемпионкой стала британка Шарлотт Хеншоу. Украинка Наталя Лагутенко заняла седьмое место.

В категории VL3 Роман Теренник занял восьмое место в финале В (16-е в общем зачете).

Чемпионом в этой категории стал китаец Пу И.

Спорт
