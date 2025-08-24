x
Спорт

Евробаскет. Состав сборной Сербии

Баскетбол
время публикации: 24 августа 2025 г., 13:17
Евробаскет. Состав сборной Сербии
AP Photo/Mark J. Terrill

Объявлен окончательный состав сборной Сербии для участия в чемпионате Европы по баскетболу.

Команда Светислава Пешича считается одним из фаворитов турнира.

Состав: Богдан Богданович, Стефан Йович, Василие Мицич (новичок тель-авивского "Апоэля"). Ваня Маринкович, Алекса Аврамович, Марко Гудурич, Огнен Добрич, Никола Йович, Тристан Вукчевич, Филип Петрушев, Никола Йокич, Никола Милутинов.

