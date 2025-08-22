Чемпионат мира по спринту на каноэ. Израильтянка Талия Эйлат вышла в финал
22 августа 2025 г.
В Милане продолжается чемпионат мира по спринту на байдарках и каноэ.
После двух дней соревнований в медальном зачете лидируют венгры, завоевавшие 2 золотые и одну серебряную медаль.
Больше всех медалей завоевали испанцы: 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовых медали).
Украинцы завоевали 1 золотую медаль - каноэ-двойка (Людмила Лузан и Ирина Федорив).
Приводим результаты израильских паралимпийцев.
Талия Эйлат заняла в полуфинале второе место.
Ади Эзра вышел в полуфинал.
Израильтянка Мушика Коэн не финишировала и выбыла из борьбы.
Рон Алеви вышел в полуфинал.
Роман Теренник вышел в финал В.
