Умер бывший футболист московского "Спартака"
время публикации: 24 мая 2026 г., 10:14 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 10:14
23 мая на 84-м году жизни после продолжительной болезни умер известный советский футболист Сергей Рожков, сообщает официальный сайт московского "Спартака".
В составе московской команды он - чемпион СССР 1969 года, двукратный обладатель Кубка СССР.
Полузащитник/ нападающий выступал также за "Кайрат" (Алма-Ата) и "Спартак" (Рязань).
В 1964 году Сергей Рожков сыграл один матч за сборную СССР - товарищеская игра против сборной Алжира.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 мая 2026