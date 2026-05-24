Умер бывший футболист московского "Спартака"

время публикации: 24 мая 2026 г., 10:14 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 10:14
23 мая на 84-м году жизни после продолжительной болезни умер известный советский футболист Сергей Рожков, сообщает официальный сайт московского "Спартака".

В составе московской команды он - чемпион СССР 1969 года, двукратный обладатель Кубка СССР.

Полузащитник/ нападающий выступал также за "Кайрат" (Алма-Ата) и "Спартак" (Рязань).

В 1964 году Сергей Рожков сыграл один матч за сборную СССР - товарищеская игра против сборной Алжира.

