Умер бывший футболист московского "Спартака"

23 мая на 84-м году жизни после продолжительной болезни умер известный советский футболист Сергей Рожков, сообщает официальный сайт московского "Спартака".

В составе московской команды он - чемпион СССР 1969 года, двукратный обладатель Кубка СССР.

Полузащитник/ нападающий выступал также за "Кайрат" (Алма-Ата) и "Спартак" (Рязань).

В 1964 году Сергей Рожков сыграл один матч за сборную СССР - товарищеская игра против сборной Алжира.