Сенсация чемпионата мира по хоккею. Норвежцы победили шведов
время публикации: 24 мая 2026 г., 09:25 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 09:42
Сборная Норвегии, которая едва не победила канадцев несколько дней назад, сумела обыграть шведов 3:2.
Норвегия - Швеция 3:2
На 9-й минуте шведы могли выйти вперед, но Лукас Реймонд (Дейтройт Ред Уингз) не реализовал буллит.
Через 82 секунду норвежец Ноа Стин (Сиракьюз Кранч) реализовал численное преимуществ 1:0.
На 22-й минуте Ивар Стенберг (Фролунда) сравнял счет 1:1.
На 34-й минуте Стин отличился в меньшинстве 2:1.
На 44-й минуте Реймонд сравнял счет 2:2.
На 50-й минуте Эйрик Сальстен (Изерлон Рустерс) отличился в меньшинстве.
Австрия - Германия 2:6
4(3 + 1) очка набрал Лукас Райхель (Бостон Брюинз).
По 3 очка набрали Джошуа Самански (1 + 2, Эдмонтон Ойлерз) и Фредерик Тиффельс (Айсбарен Берлин)(0 + 3).
