x
24 мая 2026
|
последняя новость: 10:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 мая 2026
|
24 мая 2026
|
последняя новость: 10:35
24 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Сенсация чемпионата мира по хоккею. Норвежцы победили шведов

Хоккей
Сенсации
время публикации: 24 мая 2026 г., 09:25 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 09:42
Сенсация чемпионата мира по хоккею. Норвежцы победили шведов
AP Photo/Petr David Josek

Сборная Норвегии, которая едва не победила канадцев несколько дней назад, сумела обыграть шведов 3:2.

Норвегия - Швеция 3:2

На 9-й минуте шведы могли выйти вперед, но Лукас Реймонд (Дейтройт Ред Уингз) не реализовал буллит.

Через 82 секунду норвежец Ноа Стин (Сиракьюз Кранч) реализовал численное преимуществ 1:0.

На 22-й минуте Ивар Стенберг (Фролунда) сравнял счет 1:1.

На 34-й минуте Стин отличился в меньшинстве 2:1.

На 44-й минуте Реймонд сравнял счет 2:2.

На 50-й минуте Эйрик Сальстен (Изерлон Рустерс) отличился в меньшинстве.

Австрия - Германия 2:6

4(3 + 1) очка набрал Лукас Райхель (Бостон Брюинз).

По 3 очка набрали Джошуа Самански (1 + 2, Эдмонтон Ойлерз) и Фредерик Тиффельс (Айсбарен Берлин)(0 + 3).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 мая 2026

Чемпионат мира по хоккею. Чехи победили словаков
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 мая 2026

Сенсация чемпионата мира по хоккею. Сборная Латвии победила американцев
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 мая 2026

Кубок Стэнли. "Вегас" обыграл "Колорадо"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 мая 2026

Чемпионат мира по хоккею. День без сенсаций