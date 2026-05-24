Сенсация чемпионата мира по хоккею. Норвежцы победили шведов

Сборная Норвегии, которая едва не победила канадцев несколько дней назад, сумела обыграть шведов 3:2.

На 9-й минуте шведы могли выйти вперед, но Лукас Реймонд (Дейтройт Ред Уингз) не реализовал буллит.

Через 82 секунду норвежец Ноа Стин (Сиракьюз Кранч) реализовал численное преимуществ 1:0.

На 22-й минуте Ивар Стенберг (Фролунда) сравнял счет 1:1.

На 34-й минуте Стин отличился в меньшинстве 2:1.

На 44-й минуте Реймонд сравнял счет 2:2.

На 50-й минуте Эйрик Сальстен (Изерлон Рустерс) отличился в меньшинстве.

Австрия - Германия 2:6

4(3 + 1) очка набрал Лукас Райхель (Бостон Брюинз).

По 3 очка набрали Джошуа Самански (1 + 2, Эдмонтон Ойлерз) и Фредерик Тиффельс (Айсбарен Берлин)(0 + 3).