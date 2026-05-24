Спорт

Кейн забил три гола. "Бавария" стала обладателем Кубка Германии

время публикации: 24 мая 2026 г., 00:49 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 00:49
AP Photo/Ebrahim Noroozi

"Бавария" в 21-й раз стала обладателем Кубка Германии. В финале баварцы разгромили "Штутгарт" 3:0.

Все голы в матче забил Гарри Кейн. В этом сезоне в матчах "Баварии" он забил 61 гол.

"Бавария" завоевала Кубок впервые с 2020 года.

Напомним, в этом сезоне "Бавария" сделала "золотой дубль".

В прошлом сезоне обладателем Кубка Германии стал "Штутгарт"..

