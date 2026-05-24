Кейн забил три гола. "Бавария" стала обладателем Кубка Германии
время публикации: 24 мая 2026 г., 00:49 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 00:49
"Бавария" в 21-й раз стала обладателем Кубка Германии. В финале баварцы разгромили "Штутгарт" 3:0.
Все голы в матче забил Гарри Кейн. В этом сезоне в матчах "Баварии" он забил 61 гол.
"Бавария" завоевала Кубок впервые с 2020 года.
Напомним, в этом сезоне "Бавария" сделала "золотой дубль".
В прошлом сезоне обладателем Кубка Германии стал "Штутгарт"..
