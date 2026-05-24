Спорт

Завершился чемпионат Испании по футболу

Футбол
время публикации: 24 мая 2026 г., 00:53 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 00:53
Завершился чемпионат Испании по футболу
AP Photo/Manu Fernandez

Завершился чемпионат Испании по футболу. Чемпионом стала "Барселона".

На втором месте "Реал". На третьем - "Вильярреал", который по дополнительнывм показателям обошел "Атлетико".

В еврокубках также сыграют "Бетис", "Сельта" и "Хетафе".

Вылетели "Овьедо", "Жирона" и "Мальорка". Островитяне набрали 42 очка, но по дополнительным показателям уступили "Осасуне" и "Леванте".

