Завершился чемпионат Испании по футболу. Чемпионом стала "Барселона".

На втором месте "Реал". На третьем - "Вильярреал", который по дополнительнывм показателям обошел "Атлетико".

В еврокубках также сыграют "Бетис", "Сельта" и "Хетафе".

Вылетели "Овьедо", "Жирона" и "Мальорка". Островитяне набрали 42 очка, но по дополнительным показателям уступили "Осасуне" и "Леванте".