Спорт

"Эксперты ООН" призвали FIFA и UEFA приостановить участие Израиля в турнирах

Футбол
Израиль
время публикации: 24 сентября 2025 г., 07:08 | последнее обновление: 24 сентября 2025 г., 07:10
"Эксперты ООН" призвали FIFA и UEFA приостановить участие Израиля в турнирах
AP Photo/Martin Meissner

"Группа независимых экспертов ООН" обратилась к FIFA и UEFA с публичным призывом временно отстранить Израиль от участия в международных футбольных турнирах. Их заявление было опубликовано на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR).

"Спорт не должен нормализовать массовые нарушения прав человека", – говорится в этом "экспертном" обращении, цитируемом многими спортивными СМИ.

Реакции со стороны FIFA и UEFA пока не последовало.

Следует отметить, что призыв "экспертов ООН" носит рекомендательный характер и не может прямо влиять на решения руководства FIFA и UEFA.

Ранее 12-й канал израильского ТВ передавал, что 23 сентября исполком UEFA якобы планирует обсудить возможное отстранение Израиля от всех европейских турниров. Однако в официальном календаре UEFA ближайшее заседание исполкома значится на 3 декабря 2025 года, и никаких пресс-релизов о решениях по Израилю 23 сентября не публиковалось.

