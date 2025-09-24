"Эксперты ООН" призвали FIFA и UEFA приостановить участие Израиля в турнирах

"Группа независимых экспертов ООН" обратилась к FIFA и UEFA с публичным призывом временно отстранить Израиль от участия в международных футбольных турнирах. Их заявление было опубликовано на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR).

"Спорт не должен нормализовать массовые нарушения прав человека", – говорится в этом "экспертном" обращении, цитируемом многими спортивными СМИ.

Реакции со стороны FIFA и UEFA пока не последовало.

Следует отметить, что призыв "экспертов ООН" носит рекомендательный характер и не может прямо влиять на решения руководства FIFA и UEFA.

Ранее 12-й канал израильского ТВ передавал, что 23 сентября исполком UEFA якобы планирует обсудить возможное отстранение Израиля от всех европейских турниров. Однако в официальном календаре UEFA ближайшее заседание исполкома значится на 3 декабря 2025 года, и никаких пресс-релизов о решениях по Израилю 23 сентября не публиковалось.