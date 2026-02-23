IPC допустил россиян и белорусов к Паралимпиаде-2026 под национальными флагами и с гимнами

Международный паралимпийский комитет (IPC) подтвердил допуск россиян и белорусов к Паралимпиаде-2026 под национальными флагами и с гимнами, несмотря на политические протесты вокруг этого решения.

Как заявил президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс, решение Генассамблеи IPC является окончательным и не может быть пересмотрено ни исполкомом, ни самим главой организации.

На этом фоне Украина объявила бойкот церемонии открытия зимней Паралимпиады (при этом украинские спортсмены участвовать в Играх будут). По данным Reuters, к бойкоту церемонии в знак солидарности присоединяется чешская сторона, некоторые польские официальные лица также отказались присутствовать.

По информации Reuters, IPC выделил в общей сложности 10 квот: шесть для российских спортсменов (по две в горнолыжном спорте, лыжных гонках и сноуборде) и четыре – для белорусских (в лыжных гонках). Зимняя Паралимпиада пройдет 6-15 марта 2026 года.