25 января 2026
Спорт

Australian Open: 18-летняя американка Йович разгромила Путинцеву, Тьен победил Медведева

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
Австралия
время публикации: 25 января 2026 г., 11:02 | последнее обновление: 25 января 2026 г., 11:18
18-летняя американка Ива Йович (справа) разгромила Юлию Путинцеву (слева)
AP Photo/Aaron Favila

На Открытом чемпионате Австралии в Мельбурн 18-летняя американка Ива Йович разгромила Юлию Путинцеву 6:0, 6:1 всего за 53 минуты и впервые вышла в четвертьфинал турнира "Большого шлема". В 1/4 финала Йович сыграет с первой ракеткой мира и двукратной чемпионкой Australian Open Ариной Соболенко.

Соболенко в своем матче 1/8 финала победила 19-летнюю канадку Викторию Мбоко – 6:1, 7:6(1), оформив четвертый подряд выход в четвертьфинал Australian Open.

В мужском турнире первая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл Томми Пола 7:6(6), 6:4, 7:5 и вышел в четвертьфинал, продолжая идти по сетке без проигранных сетов.

Американец Лернер Тьен разгромил россиянина Даниила Медведева – 6:4, 6:0, 6:3.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
