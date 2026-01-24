Джокович вышел в 4-й круг Australian Open: 400-я победа в турнирах "Большого шлема"

На Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне серб Новак Джокович, несмотря на проблемы с ногой по ходу матча, вышел в 4-й круг Australian Open, обыграв Ботика ван де Зандсхулпа 6:3, 6:4, 7:6(4).

Эта победа стала для Джоковича 102-й в Мельбурне (он сравнялся по этому показателю с Роджером Федерером) и сделала его первым теннисистом в истории с 400 победами в матчах турниров "Большого шлема".

Третий сет получился самым нервным: Джокович пережил неприятный эпизод с падением и обращением за помощью к медикам из-за проблем с ногой, а затем дожал соперника на тай-брейке. В следующем круге он сыграет с победителем пары Якуб Меншик – Итан Куинн.

Действующий чемпион Янник Синнер также пробился в 1/8 финала, но сделал это ценой огромных усилий: у итальянца начались судороги, матч прерывали по протоколу сильной жары (закрывали крышу), и Синнер сумел переломить ход встречи против американца Элиота Спиззирри – 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

В женской сетке в 4-й круг вышла вторая ракетка мира Ига Свёнтек, которая после провального второго сета сумела собраться и победила Анну Калинскую – 6:1, 1:6, 6:1. Дальше её ждёт австралийка Мэддисон Инглис.

Наоми Осака, двукратная чемпионка Australian Open, не смогла продолжить турнир из-за травмы живота, ее место в 4-м круге досталось Инглис.