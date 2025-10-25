Легендарная биатлонистка признана виновной в воровстве и мошенничестве
время публикации: 25 октября 2025 г., 10:25 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 10:25
Известная французская биатлонистка Жюлья Симон приговорена к 3 месяцам заключения условно, сообщает The Guardian.
Она признана виновной в воровстве и мошенничестве с кредитными карточками.
29-летняя спортсменка оштрафована на 15 тысяч евро.
Жюлью Симон признали виновной в краже и использовании для онлайн-покупок кредитных карточек своей подруги по сборной Франции Жюстин Брезаз-Буше и сотрудника сборной Франции.
Общая сумма покупок по чужим кредиткам 2000 евро.
Издание отмечает, что приговор ставит под сомнение участие Жюльи Си мон в олимпиаде 2026 года.
Жюлья Симон - десятикратная чемпионка мира, серебряный призер олимпиады 2022 года.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 июля 2021