Дени Авдия набрал 26 очков. "Портленд" победил. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Портленд" разгромил "Голден Стэйт Уорриорз" 139:119.

Портленд Трэйл Блэйзерс - Голден Стэйт Уорриорз 139:119

Самым результативным игроком хозяев стал израильский форвард Дени Авдия (26 + 5 подборов + 6 передач). 20 очков он набрал в первой половине матча.

Главный тренер "Трейл Блэйзерс" Чонси Биллапс был арестован в четверг по подозрению в причастности к нелегальным играм в покер, организованным мафией.

Сакраменто Кингз - Юта Джаз 105:104

За 6 секунд до конца матча Домантас Сабонис выиграл подбор и сделал победный бросок.

Лос-Анджелес Клипперс - Финикс Санз 129:102