Дени Авдия набрал 26 очков. "Портленд" победил. Результаты матчей НБА
время публикации: 25 октября 2025 г., 09:55 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 09:55
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Портленд" разгромил "Голден Стэйт Уорриорз" 139:119.
Портленд Трэйл Блэйзерс - Голден Стэйт Уорриорз 139:119
Самым результативным игроком хозяев стал израильский форвард Дени Авдия (26 + 5 подборов + 6 передач). 20 очков он набрал в первой половине матча.
Главный тренер "Трейл Блэйзерс" Чонси Биллапс был арестован в четверг по подозрению в причастности к нелегальным играм в покер, организованным мафией.
Сакраменто Кингз - Юта Джаз 105:104
За 6 секунд до конца матча Домантас Сабонис выиграл подбор и сделал победный бросок.
Лос-Анджелес Клипперс - Финикс Санз 129:102
