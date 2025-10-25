x
25 октября 2025
25 октября 2025
25 октября 2025
25 октября 2025
Спорт

Дени Авдия набрал 26 очков. "Портленд" победил. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 25 октября 2025 г., 09:55 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 09:55
Дени Авдия набрал 26 очков. "Портленд" победил. Результаты матчей НБА
AP Photo/Molly J. Smith

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Портленд" разгромил "Голден Стэйт Уорриорз" 139:119.

Портленд Трэйл Блэйзерс - Голден Стэйт Уорриорз 139:119

Самым результативным игроком хозяев стал израильский форвард Дени Авдия (26 + 5 подборов + 6 передач). 20 очков он набрал в первой половине матча.

Главный тренер "Трейл Блэйзерс" Чонси Биллапс был арестован в четверг по подозрению в причастности к нелегальным играм в покер, организованным мафией.

Сакраменто Кингз - Юта Джаз 105:104

За 6 секунд до конца матча Домантас Сабонис выиграл подбор и сделал победный бросок.

Лос-Анджелес Клипперс - Финикс Санз 129:102

